Vertenza ex Bellco, accordo in Regione: nessun atto unilaterale prima della reindustrializzazione

Nell’ambito della vertenza Mozarc Medical (ex Bellco) e in merito al tavolo che si è tenuto oggi in Regione alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini e dell’assessore allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla, i sindacati ribadiscono i tre punti essenziali portati all’attenzione del tavolo di crisi:- l’azienda si è impegnata a dare attuazione a un processo di reindustrializzazione del sito al fine di preservarne la continuità produttiva e occupazionale;

- l’impegno da parte dell’azienda a non dare corso ad atti unilaterali fino all’individuazione di una soluzione industriale, produttiva e occupazionale;

- mantenimento del tavolo regionale con incontri periodici tra proprietà, sindacati e Regione per favorire le operazioni indicate.



L'azienda



'Al termine dell’incontro odierno del tavolo congiunto Regione- Mozarc Medical-Rappresentanze Sindacali, tenutosi presso la Regione Emilia Romagna, è stato raggiunto il seguente accordo, per il quale l’azienda esprime soddisfazione per l’ulteriore passo avanti fatto oggi - si legge in una nota dell'azienda -. Coerentemente con l’impegno dell’azienda ad esplorare tutte le possibili soluzioni, Mozarc Medical si impegna a dare attuazione ad un processo di reindustrializzazione del sito al fine di preservarne la continuità industriale, produttiva, occupazionale, anche attraverso l'individuazione di possibili acquirenti. L’azienda conferma l’impegno a non dare corso ad azioni unilaterali fino all’individuazione di una soluzione industriale, produttiva, occupazionale.



Le Istituzioni e le organizzazioni sindacali dichiarano la propria disponibilità a supportare questo processo di reindustrializzazione. Le decisioni assunte oggi saranno illustrate al Tavolo Ministeriale del prossimo 9 luglio. Le Parti concordano di coinvolgere il Ministero a garanzia e supporto del percorso intrapreso. La Regione Emilia-Romagna si è infine resa disponibile a sostenere il processo di reindustrializzazione utilizzando gli strumenti legislativi e normativi vigenti. Quanto deciso sarà oggetto di verifiche periodiche da parte dei soggetti coinvolti'.



La Regione



'In Emilia-Romagna non ci possono essere licenziamenti e chiusure di aziende decise dalla sera alla mattina. La Regione è pronta a fare ciò che serve per salvare il sito produttivo e garantire la massima continuità occupazionale. Oggi abbiamo tolto dal tavolo le ipotesi di chiusura e di licenziamenti e possiamo iniziare a discutere di come traghettare l’azienda in un nuovo futuro'.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervenuto oggi a Bologna durante il Tavolo regionale.

'La situazione che ha interessato il distretto del biomedicale è per noi inaccettabile. La metodologia e il risultato raggiunto oggi – aggiunge l'assessore Colla - sono figli del confronto, a volte anche aspro e complesso, impostato in questi dieci anni con i firmatari del Patto per il Lavoro e per il Clima. L’esito finale con il testo sottoscritto è merito della compattezza delle istituzioni ma soprattutto della fermezza e delle iniziative di mobilitazione fatte dai lavoratori con le loro organizzazioni sindacali'.