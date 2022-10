Abisso Green Pass: 15 ottobre, anniversario delle discriminazioni sul lavoro

E' passato esattamente un anno. Era il 15 ottobre 2021 quando in Italia il Green Pass divenne obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Da quella data, per Decreto Legge, per mesi un lavoratore sprovvisto di green pass non potè accedere al lavoro con sospensione dello stipendio dopo cinque giorni di assenza. Senza Qr non solo non si poteva più accedere a ristoranti, cinema, luoghi di socialità, ma nemmeno lavorare. Anche il diritto al lavoro veniva calpestato.Una misura che venne tramutata poi in super green pass (cioè certificato verde ottenuto non con tampone ogni due giorni, ma con vaccinazione) per gli over 50 e per alcune categorie professionali (medici, insegnanti, forze dell'ordine).Una spaccatura peraltro ancora presente nella società: basti pensare ai medici ancora sospesi per non avere aderito in toto al ciclo vaccinale o all'obbligo di presentare il green pass per visitare parenti in strutture sanitarie o riabilitative.E' passato esattamente un anno.Un anno è passato, l'orrore per quell'abisso resta solamente nel cuore di chi - vaccinato o non vaccinato - lo ha vissuto in tutta la sua gravità e, tragica beffa, oggi ha quasi paura a ricordare, a evocarlo per timore di essere deriso, umiliato ancora una volta. Ridicolizzato con un 'ormai è passato'. Ma senza fare i conti col passato così divisivo è difficile costruire un futuro condiviso.