), con il desiderio di calare un big (stesso) e con il protagonismo mai sopito nonostante l'impossibilità di un terzo mandato di(pronto a fare una sua civica e riproporsi magari come vicesindaco), in casa centrodestra tutto si è concentrato in questi mesi su una sola carta. Il nome di punta è quello di, ex presidente della Fondazione Modena, che potrebbe allargare il campo del centrodestra e intercettare voti al centro.Il nome di Cavicchioli difficilmente troverebbe resistenze in casa Lega o Forza Italia, ma al momento l'ex presidente della Fondazione pare non aver dato cenni di una reale disponibilità.La strategia di Fdi e di, oggi deus ex machina della coalizione, sembra chiara: attendere settembre e lanciare l'ultimo appello alla propria prima scelta. Davanti a un sì si aprirebbe un serio problema anche in casa Pd, costretto a coprirsi al centro con un candidato forte. Ma se Cavicchioli dovesse rispondere picche? A quel punto a Fdi non resterebbe che puntare su un candidato di bandiera. Unici veri nomi in campo sono quelli di, presidente cittadino, dell'avvocato, da sempre vicino al partito della Meloni, e della capogruppo in Consiglio. Difficile infatti pensare alla candidatura diche, in caso di vittoria, dovrebbe rinunciare a Roma mettendo a rischio il collegio uninominale alla Camera strappato al Pd.Ovvio che, a differenza della strada che porta a Cavicchioli, un candidato di partito troverebbe più resistenze da parte degli alleati. Facile immaginare che al tavolo delle trattative Lega e Forza Italia portino loro proposte. In questo contesto non è esclusa una convergenza tra Azzurri e Carroccio sul nome del capogruppo forzista