Avrebbe contratto una forma di meningite un bimbo di 2 anni - in vacanza con la famiglia proveniente dalla Lombardia in un campeggio a Lido di Spina - morto ieri all'Ospedale ferrarese di Sant'Anna di Cona. A riportare i fatti è il quotidiano 'La Nuova Ferrara' secondo cui il piccolo è deceduto nella struttura sanitaria estense poche ore dopo essersi sentito male nel camping rivierasco.
Manifestati i primi sintomi il bimbo è stato portato d'urgenza, dalla madre, al Pronto soccorso dell'ospedale del Delta di Lagosanto, mentre il padre è rimasto con gli altri due figli in costante contatto con la moglie. Viste le condizioni del bambino, i sanitari hanno deciso di condurlo al Pronto Soccorso del Sant'Anna di Cona dove il personale medico che lo attendeva l'ha subito intubato, invano.
Da quanto appurato il bimbo avrebbe contratto la meningite: adesso bisognerà capire da che cosa possa essere stata causata
Bimbo di due anni muore in vacanza nel Ferrarese, ipotesi meningite
Era in campeggio a Lido di Spina. Deceduto in Ospedale
Avrebbe contratto una forma di meningite un bimbo di 2 anni - in vacanza con la famiglia proveniente dalla Lombardia in un campeggio a Lido di Spina - morto ieri all'Ospedale ferrarese di Sant'Anna di Cona. A riportare i fatti è il quotidiano 'La Nuova Ferrara' secondo cui il piccolo è deceduto nella struttura sanitaria estense poche ore dopo essersi sentito male nel camping rivierasco.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani
Tragedia in Puglia: ragazza di 18 anni muore mentre fa il bagno in mare
Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidioArticoli Recenti
Non paga il conto dell'hotel e minaccia i carabinieri, bloccato col taser
Entra in un bar, ferisce tre persone con un coccio di bottiglia e reagisce all'arrivo della Polizia: arrestato
Firma dai Carabinieri, poi rapina un supermercato
Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese