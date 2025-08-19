Bimbo di due anni muore in vacanza nel Ferrarese, ipotesi meningite

Avrebbe contratto una forma di meningite un bimbo di 2 anni - in vacanza con la famiglia proveniente dalla Lombardia in un campeggio a Lido di Spina - morto ieri all'Ospedale ferrarese di Sant'Anna di Cona. A riportare i fatti è il quotidiano 'La Nuova Ferrara' secondo cui il piccolo è deceduto nella struttura sanitaria estense poche ore dopo essersi sentito male nel camping rivierasco.

Manifestati i primi sintomi il bimbo è stato portato d'urgenza, dalla madre, al Pronto soccorso dell'ospedale del Delta di Lagosanto, mentre il padre è rimasto con gli altri due figli in costante contatto con la moglie. Viste le condizioni del bambino, i sanitari hanno deciso di condurlo al Pronto Soccorso del Sant'Anna di Cona dove il personale medico che lo attendeva l'ha subito intubato, invano.

Da quanto appurato il bimbo avrebbe contratto la meningite: adesso bisognerà capire da che cosa possa essere stata causata

