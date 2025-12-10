Bimbo morto al nido comunale di Parma: tre educatrici indagate

Tre educatrici sono indagate per il caso del bimbo morto in un asilo nido comunale a Parma. L'obiettivo, come precisato dal procuratore D'Avino, è quello di valutare eventuali omissioni nella vigilanza.

Lo riporta l'Ansa.

Il bambino ha iniziato a stare male durante il riposo pomeridiano: faticava a respirare, ed è partita la richiesta d'aiuto al 118. E' morto subito dopo il trasporto in ospedale. Tra le prime persone a scoprire la tragedia, la madre del piccolo, che era andata a riprenderlo all'asilo. Mercoledì 3 dicembre la tragedia e ieri è stata eseguita l'autopsia, affidata a Valentina Bugelli dell'Istituto di medicina legale di Parma: serviranno 60 giorni per il deposito della relazione.

Al medico legale, la pm Sara Faina, che coordina le indagini, ha affiancato anche l'anatomopatologo Gaetano Bulfamante, professore all'Università di Milano, nominato dalla procura anche per l'autopsia del secondo figlio di Chiara Petrolini, la ragazza accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due bambini.