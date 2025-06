Dramma a Piacenza, trovato un feto nel cestino dei bagni dell'ospedale

I carabinieri stanno indagando su un drammatico episodio avvenuto all'alba di oggi all'ospedale di Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni dell'ospedale. A trovarlo, nei locali del pronto soccorso, è stata una addetta alle pulizie. Sul posto i militari del Nucleo investigativo per effettuare i rilievi scientifici e ascoltare testimoni.

A quanto pare il feto era all'interno di un sacchetto pieno anche ad alcuni stracci insanguinati: il tutto in un cestino nei bagni a disposizione del pubblico e dei pazienti del pronto soccorso e vicino all'ingresso riservato alle barelle. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il feto fosse quasi a termine.