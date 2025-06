Giallo a Modena: cadavere rinvenuto in un fossato lungo strada Cavo Argine

Una scoperta inquietante: il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente giovane, è stato rinvenuto in un fossato che costeggia strada Cavo Argine, alla periferia della città, nel quartiere Torrazzi. All'inizio della via, a poca distanza dall'innesto con via Nonantolana. Tutto è avvolto nel mistero.



Secondo le prime indiscrezioni trapelate, il ritrovamento è avvenuto poco intorno alle ore 22. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante, ma su questo punto le autorità mantengono il più stretto riserbo. Immediato l’intervento della polizia, che ha rapidamente isolato l’area per consentire i rilievi del caso, affiancata dal personale della Scientifica, dai Vigili del Fuoco e da un'équipe dell’automedica.



La zona è stata completamente transennata, mentre gli investigatori lavorano in silenzio, evitando qualsiasi dichiarazione ufficiale. Non si esclude alcuna ipotesi: dall’incidente alla morte violenta, fino a scenari più complessi che potrebbero includere un delitto. L'identità della vittima, al momento, non è stata resa nota.

Nulla è trapelato sui primi rilievi o sullo stato del cadavere. Gli inquirenti si muovono con estrema cautela, segno che la vicenda potrebbe celare risvolti delicati.