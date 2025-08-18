Si è rifiutato di pagare il conto dell'albergo dove alloggiava da un mese, poi ha minacciato i carabinieri con un coltello. Alla fine è stato bloccato e arrestato solo grazie all'utilizzo del taser. È successo ieri pomeriggio a Reggio Emilia, quando i militari sono stati allertati dal proprietario di un hotel in città che raccontava di come il cliente reagisse in maniera aggressiva ogni volta che gli presentavano il conto da saldare.
Tanto che ieri mattina, l'uomo - un 38enne residente a Modena - aveva persino strattonato un responsabile. Da qui, il titolare ha deciso di chiamare i carabinieri che nel pomeriggio sono intervenuti con l'ausilio anche di una squadra Volanti della Questura. Le forze dell'ordine hanno bussato alla stanza, l'uomo ha aperto la porta nascondendo però un coltello dietro la schiena, minacciando gli uomini in divisa che gli intimavano di gettarlo.
Un invito che l'uomo però non ha raccolto. A quel punto, i carabinieri lo hanno colpito col taser e, non senza fatica con il 38enne che opponeva resistenza con calci e strattoni, alla fine è stato immobilizzato, disarmato (il coltello lungo 29 centimetri, di cui 15 di lama è stato poi sequestrato) e ammanettato. Chiamato il 118 per un controllo medico, l'uomo ha rifiutato il trasporto all'ospedale non presentando lesioni, ed è stato accompagnato in caserma dov'è scattato l'arresto con l'accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per porto abusivo di armi da taglio.
Non paga il conto dell'hotel e minaccia i carabinieri, bloccato col taser
Chiamato il 118 per un controllo medico, l'uomo ha rifiutato il trasporto all'ospedale non presentando lesioni
Si è rifiutato di pagare il conto dell'albergo dove alloggiava da un mese, poi ha minacciato i carabinieri con un coltello. Alla fine è stato bloccato e arrestato solo grazie all'utilizzo del taser. È successo ieri pomeriggio a Reggio Emilia, quando i militari sono stati allertati dal proprietario di un hotel in città che raccontava di come il cliente reagisse in maniera aggressiva ogni volta che gli presentavano il conto da saldare.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani
Tragedia in Puglia: ragazza di 18 anni muore mentre fa il bagno in mare
Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidioArticoli Recenti
Entra in un bar, ferisce tre persone con un coccio di bottiglia e reagisce all'arrivo della Polizia: arrestato
Firma dai Carabinieri, poi rapina un supermercato
Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese
Precipita con il parapendio in zona Cimoncino: è grave