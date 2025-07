Omicidio di Alice Neri: Mohamed Gaaloul condannato a 30 anni

È stato condannato a 30 anni di carcere Mohamed Gaaloul per la morte di Alice Neri.

È la sentenza della Corte d'Assise di Modena nei confronti del tunisino 30enne, riconosciuto dunque colpevole di aver ucciso la giovane mamma di Ravarino nelle campagne di Concordia, nel modenese, nel novembre 2022.

Disposti come risarcimento un milione di euro alla figlia della vittima, 600mila alla madre Patrizia Montorsi e 200mila al fratello Matteo Marzoli. 10mila per le associazioni donne.



