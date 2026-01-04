Scomparsa Daniela Ruggi, trovati resti umani vicino alla casa della 32enne

Secondo fonti della trasmissione 'Chi l'ha visto?' sono stati trovati resti umani in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino. Accanto ai resti è stato ritrovato anche un capo di abbigliamento intimo femminile.

Non lontano dal casolare abbandonato c'è la casa di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel settembre 2024.

La notizia è stata diffusa sui canali social dalla trasmissione 'Chi l'ha visto?'. La scoperta è stata fatta da due escursionisti lo scorso 1 gennaio. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti e sottoposto a sequestro l'intera area. Per sapere quei resti a chi appartengono è necessario attendere l'esame del dna.