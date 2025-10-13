Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spettatori morti a rally nel Reggiano, una condanna e sette assolti

Spettatori morti a rally nel Reggiano, una condanna e sette assolti

Il giudice ha deciso di condannare a un anno, pena sospesa, solo il legale rappresentante del team organizzatore

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Una condanna e sette assoluzioni in primo grado in abbreviato, oltre ad un rinvio a giudizio in dibattimento.
È l'esito della sentenza emessa dal gup del tribunale di Reggio Emilia, Luca Ramponi per i nove finiti a processo per la tragedia del rally automobilistico di Riverzana di Canossa, nel Reggiano, del 28 agosto 2021, nel quale morirono due spettatori.
A perdere la vita furono il 33enne modenese Cristian Poggioli (nella foto) e il 20enne reggiano Davide Rabotti, investiti da una Peugeot 208 che fuoriuscì di strada piombando su una collinetta dove c'era il pubblico. Pilota e navigatore non furono indagati, mentre sotto inchiesta e poi imputati sono finiti in nove. Tutti accusati, a vario titolo dal pm Valentina Salvi, di non aver identificato l'area come pericolosa per lo stazionamento del pubblico e di non aver valutato il rischio nonostante le preoccupazioni emerse nel comitato di ordine e sicurezza in Prefettura nei giorni precedenti alla manifestazione, nonché l'assenza di transenne o fettucce con distanza minima di 30 metri dal percorso di gara.
Otto su nove imputati avevano scelto l'abbreviato.
La procura, nella requisitoria, aveva chiesto un anno con pena sospesa per il reggiano Alen Carbognani (legale rappresentante del team Asd Grassano Rally, organizzatore della kermesse),
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
per il direttore di gara reggiano Simone Bettati, per il supervisore tecnico Demitri Bruello di Schio (Vicenza) e per il delegato all'allestimento Luca Meneghetti (Monforte d'Alba, Cuneo) e l'assoluzione per i quattro apripista: i tre reggiani Eugenio Dallari, Andrea Montecchi, Edoardo Ferrari e il modenese Daniele Bandieri.
Il giudice ha deciso di condannare a un anno, pena sospesa, solo Carbognani. Assolti tutti gli altri. Mentre il commissario di gara, il modenese Pietro Martinelli, unico ad aver scelto il rito ordinario, è stato rinviato a giudizio. I familiari delle vittime non si sono costituiti parte civile dopo aver raggiunto un accordo risarcitorio.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Tragedia nel bolognese, colpito alla testa dal tornio: muore operaio di 29 anni

Tragedia nel bolognese, colpito alla testa dal tornio: muore operaio di 29 anni

Modena, scappa in bicicletta e lancia 20 dosi di cocaina a terra: arrestato nigeriano

Modena, scappa in bicicletta e lancia 20 dosi di cocaina a terra: arrestato nigeriano

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

Scontro tra tre auto in tangenziale, 4 giovani feriti, grave una ragazza

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano