Spettatori morti a rally nel Reggiano, una condanna e sette assolti
Il giudice ha deciso di condannare a un anno, pena sospesa, solo il legale rappresentante del team organizzatore
È l'esito della sentenza emessa dal gup del tribunale di Reggio Emilia, Luca Ramponi per i nove finiti a processo per la tragedia del rally automobilistico di Riverzana di Canossa, nel Reggiano, del 28 agosto 2021, nel quale morirono due spettatori.
A perdere la vita furono il 33enne modenese Cristian Poggioli (nella foto) e il 20enne reggiano Davide Rabotti, investiti da una Peugeot 208 che fuoriuscì di strada piombando su una collinetta dove c'era il pubblico. Pilota e navigatore non furono indagati, mentre sotto inchiesta e poi imputati sono finiti in nove. Tutti accusati, a vario titolo dal pm Valentina Salvi, di non aver identificato l'area come pericolosa per lo stazionamento del pubblico e di non aver valutato il rischio nonostante le preoccupazioni emerse nel comitato di ordine e sicurezza in Prefettura nei giorni precedenti alla manifestazione, nonché l'assenza di transenne o fettucce con distanza minima di 30 metri dal percorso di gara.
Otto su nove imputati avevano scelto l'abbreviato.
La procura, nella requisitoria, aveva chiesto un anno con pena sospesa per il reggiano Alen Carbognani (legale rappresentante del team Asd Grassano Rally, organizzatore della kermesse),
Il giudice ha deciso di condannare a un anno, pena sospesa, solo Carbognani. Assolti tutti gli altri. Mentre il commissario di gara, il modenese Pietro Martinelli, unico ad aver scelto il rito ordinario, è stato rinviato a giudizio. I familiari delle vittime non si sono costituiti parte civile dopo aver raggiunto un accordo risarcitorio.
