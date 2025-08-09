Spray urticante al centro commerciale: soccorsi alcuni clienti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, all’interno del centro commerciale La Rotonda. Diversi clienti che si trovavano nell’area ristoro, nei pressi dell’ingresso principale, hanno improvvisamente avvertito un forte bruciore agli occhi e alla gola.



Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare la situazione sarebbe stato l’uso di uno spray urticante, probabilmente nel corso di una lite tra alcuni ragazzi avvenuta nelle vicinanze del locale. Non si esclude, tuttavia, che si sia trattato di un gesto deliberato di uno o più di loro verso i clienti del locale



In pochi minuti, decine di persone si sono riversate all’esterno della struttura, cercando aria fresca per alleviare il fastidio. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, allertati dai presenti.



I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Tra le persone soccorse, due hanno riportato sintomi più evidenti, seppur non gravi: si tratta di una donna di circa 50 anni e di una bambina di sei, entrambe assistite sul posto dal personale medico.









