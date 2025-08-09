Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, all’interno del centro commerciale La Rotonda. Diversi clienti che si trovavano nell’area ristoro, nei pressi dell’ingresso principale, hanno improvvisamente avvertito un forte bruciore agli occhi e alla gola.
Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare la situazione sarebbe stato l’uso di uno spray urticante, probabilmente nel corso di una lite tra alcuni ragazzi avvenuta nelle vicinanze del locale. Non si esclude, tuttavia, che si sia trattato di un gesto deliberato di uno o più di loro verso i clienti del locale
In pochi minuti, decine di persone si sono riversate all’esterno della struttura, cercando aria fresca per alleviare il fastidio. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, allertati dai presenti.
I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Tra le persone soccorse, due hanno riportato sintomi più evidenti, seppur non gravi: si tratta di una donna di circa 50 anni e di una bambina di sei, entrambe assistite sul posto dal personale medico.
Spray urticante al centro commerciale: soccorsi alcuni clienti
In particolare una donna e una bambina. Il tutto è partito da una lite o da un gesto voluto da alcuni ragazzi nella galleria de La Rotonda
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, all’interno del centro commerciale La Rotonda. Diversi clienti che si trovavano nell’area ristoro, nei pressi dell’ingresso principale, hanno improvvisamente avvertito un forte bruciore agli occhi e alla gola.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, schianto in tangenziale: ragazza di 25 anni muore carbonizzata nell’auto
Modena, questore chiude esercizio pubblico in zona Novi Sad
Vignola, la Procura: 'Lo stupro di metà giugno? Totalmente infondato'
Schianto in tangenziale a Modena costato la vita ad Aurora: è morto anche il 27 enne Alex MartinelliArticoli Recenti
Modena, polizia a cavallo: arresti ed espulsioni
Modena, Nas sospendono attività in un centro estetico del centro
Serramazzoni, scontro tra due auto, due feriti, per ore disagi alla circolazione
Modena, via delle Costellazioni: spaccio, vandalismo e auto cannibalizzate: parte l'esposto