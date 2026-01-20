Ripetuti tentativi di carpire le domande degli esami del semestre aperto di Medicina nei giorni precedenti alle prove. Diffusione di fake news da parte di alcuni studi legali in merito agli stessi esami e alla loro regolarità. Sono due filoni su cui si articola la denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito per conto del Miur i test di Medicina. Lo riporta l'Ansa. Per il primo filone, in particolare, il Cineca sarebbe stato agganciato da hacker per avere i test, ma i tecnici non hanno abboccato.
Test di Medicina, a Bologna un'inchiesta su tentata truffa
Sono due filoni su cui si articola la denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne
Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote
Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate
Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazioneArticoli Recenti
Omicidio Alice Neri, la sentenza di condanna: 'A carico di Gaaloul indizi univoci'
Reggio Emilia, bidello molestava le bambine a scuola: sospeso
Duplice omicidio di Vignola, Uber Capucci condannato solo per la morte del fratello
Crevalcore, a fuoco un tetto ventilato: vigili del fuoco salvano la struttura