Test di Medicina, a Bologna un'inchiesta su tentata truffa

Sono due filoni su cui si articola la denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca

Ripetuti tentativi di carpire le domande degli esami del semestre aperto di Medicina nei giorni precedenti alle prove. Diffusione di fake news da parte di alcuni studi legali in merito agli stessi esami e alla loro regolarità. Sono due filoni su cui si articola la denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito per conto del Miur i test di Medicina. Lo riporta l'Ansa. Per il primo filone, in particolare, il Cineca sarebbe stato agganciato da hacker per avere i test, ma i tecnici non hanno abboccato.

