Tragedia in A1 a Barberino, salgono a quattro le vittime: è morta anche la bimba di 4 anni

Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell'incidente stradale accaduto ieri in A1 a Barberino del Mugello che ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola. È morta all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverata in condizioni gravissime, Summer, la bimba di 4 anni che viaggiava con i nonni, la zia e la mamma a bordo della Fiat Panda travolta da un tir. Nell'impatto erano deceduti sul colpo i nonni della bimba, Mauro Visconti di 69 anni e la compagna Nydia Zoila Albuquerque Basulto di 65 anni, e la zia Carla Stephany Visconti, 39 anni. Restano ancora gravissime le condizioni della mamma della piccola, unica sopravvissuta.