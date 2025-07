Tragedia sulla A1 a Barberino del Mugello: tre morti e due feriti

Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla A1. A scontrarsi, in galleria, un mezzo pesante e un’auto. L’incidente si è verificato tra Fiorenzuola e Badia, nel territorio di Barberino del Mugello. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con unità provenienti dal comando di Bologna. Tre uomini sono deceduti nell'impatto, mentre una bambina e una donna sono state trasportata in ospedale con l’elicottero: le loro condizioni sono gravi.

A causa dell’incidente, sulla Variante di Valico, in direzione di Bologna, si sono formati 8 km di coda tra Barberino di Mugello e Badia, in direzione di Bologna.