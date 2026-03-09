Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ventunenne senza patente fugge all'alt e si scontra con i carabinieri: arrestato

Al termine di un inseguimento in zona Morane. Sull'auto, priva di assicurazione, sulla quale viaggiavano anche i due fratelli, i militari hanno trovato un coltello e documenti rubati

Se non fosse che cambia la data, il fatto parrebbe almeno nella cronaca iniziale, identico a quello che il 28 febbraio scorso ha scosso la città. Ancora un ventenne senza patente, alla guida di un'auto senza assicurazione, con a bordo altri giovani, che fugge alla alla vista dei Carabinieri e finisce in un incidente stradale. Questa volta, almeno, Senza vittime.

I fatti, resi noti solo oggi, riportano al 7 marzo, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Modena hanno tratto in arresto un cittadino straniero di 21 anni, residente in città, già noto alle forze dell'ordine.
Il giovane, alla guida di una Fiat Punto lungo la via Emilia Est, aveva ignorato l'alt intimato dai militari, dando il via a un pericoloso inseguimento tra le strade cittadine.

La fuga è terminata in via La Spezia in cui il conducente, dopo una manovra azzardata su una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada. impattando contro l'auto dei Carabinieri, danneggiandone la parte anteriore.
Nonostante l'incidente, il ventunenne ha tentato un'ultima via di fuga a piedi, venendo però prontamente bloccato da un secondo equipaggio giunto in supporto.

Durante le operazioni di identificazione, il ragazzo ha opposto una violenta resistenza, strattonando un militare e
causandogli lesioni.
Oltre alla pericolosa condotta di guida, gli accertamenti hanno fatto emergere una serie di irregolarità: il giovane guidava infatti un'auto priva di assicurazione e revisione senza aver mai conseguito la patente di guida. All'interno dell'abitacolo, dove viaggiavano anche due fratelli conviventi di origini moldave, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello e due tessere sanitarie intestate a terze persone, risultate rubate, di cui l'arrestato non ha saputo giustificare il possesso.
L'uomo è stato denunciato per il porto abusivo del coltello e per la ricettazione dei documenti, oltre a ricevere pesanti sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada.
Oggi, a seguito dell’udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
