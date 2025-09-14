Cade in un canalone per 150 metri: donna grave all'ospedale

Tragedia sfiorata sul sentiero di crinale GEA 00, nel tratto Modenese del crinale appenninico. Una comitiva di escursionisti, diretta verso il rifugio dei Taburri nel comune di Fanano, stava attraversando il tratto noto come “Passo della Morte” – una delle sezioni più impervie e strette del percorso – quando una donna di 48 anni, residente a Lucca, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per circa 150 metri in un canalone sottostante.L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13. Subito è scattato l’allarme lanciato dagli altri componenti del gruppo. Sul posto sono stati attivati tempestivamente i soccorsi: la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico – stazione Monte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello e con a bordo un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).A causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare la scarsa visibilità e il forte vento, l’elicottero non è riuscito a raggiungere direttamente la donna ferita. L’equipaggio è stato quindi sbarcato più a valle, dove nel frattempo stava salendo la squadra territoriale di soccorso. Dopo un lungo e difficoltoso avvicinamento a piedi, i tecnici sono riusciti a raggiungere la donna.Il medico anestesista presente tra i soccorritori ha prestato le prime cure sul posto, somministrando analgesici per contenere il forte dolore causato dalle lesioni.La donna è stata immobilizzata su una barella portantina con l’ausilio di un materasso a depressione.Vista la complessità del terreno e la dinamica dell’incidente, i soccorritori hanno proceduto con una lunga calata tecnica verso i Taburri, assicurando la barella con corde lungo quasi tutto il percorso. L’intervento, particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico e fisico, si è concluso nei pressi del rifugio, dove nel frattempo era riuscito ad atterrare l’elicottero.La paziente è stata infine trasferita all’ospedale di Baggiovara in di media gravità. Non correrebbe pericolo di vita.