Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cade in un canalone per 150 metri: donna grave all'ospedale

Cade in un canalone per 150 metri: donna grave all'ospedale

È una escursionista di 48 anni di Lucca. In un gruppo di escursionisti, era sul crinale, verso il rifugio dei Taburri

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Tragedia sfiorata sul sentiero di crinale GEA 00, nel tratto Modenese del crinale appenninico. Una comitiva di escursionisti, diretta verso il rifugio dei Taburri nel comune di Fanano, stava attraversando il tratto noto come “Passo della Morte” – una delle sezioni più impervie e strette del percorso – quando una donna di 48 anni, residente a Lucca, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per circa 150 metri in un canalone sottostante.L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13. Subito è scattato l’allarme lanciato dagli altri componenti del gruppo. Sul posto sono stati attivati tempestivamente i soccorsi: la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico – stazione Monte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello e con a bordo un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).A causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare la scarsa visibilità e il forte vento, l’elicottero non è riuscito a raggiungere direttamente la donna ferita. L’equipaggio è stato quindi sbarcato più a valle, dove nel frattempo stava salendo la squadra territoriale di soccorso. Dopo un lungo e difficoltoso avvicinamento a piedi, i tecnici sono riusciti a raggiungere la donna.Il medico anestesista presente tra i soccorritori ha prestato le prime cure sul posto, somministrando analgesici per contenere il forte dolore causato dalle lesioni.
La donna è stata immobilizzata su una barella portantina con l’ausilio di un materasso a depressione.Vista la complessità del terreno e la dinamica dell’incidente, i soccorritori hanno proceduto con una lunga calata tecnica verso i Taburri, assicurando la barella con corde lungo quasi tutto il percorso. L’intervento, particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico e fisico, si è concluso nei pressi del rifugio, dove nel frattempo era riuscito ad atterrare l’elicottero.La paziente è stata infine trasferita all’ospedale di Baggiovara in di media gravità. Non correrebbe pericolo di vita.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Infortunio di una alpinista modenese: complesso soccorso in parete per il Soccorso Alpino

Infortunio di una alpinista modenese: complesso soccorso in parete per il Soccorso Alpino

Pavullo: trauma alla caviglia mentre cammina nel bosco, soccorsa 74enne

Pavullo: trauma alla caviglia mentre cammina nel bosco, soccorsa 74enne

Giovane scout si perde lungo la Via Vandelli, ritrovata sana e salva dopo ore di ricerche

Giovane scout si perde lungo la Via Vandelli, ritrovata sana e salva dopo ore di ricerche

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Articoli Recenti I sindaci: 'Altini ci ha promesso che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione'

I sindaci: 'Altini ci ha promesso che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione'

Formigine, nuovo caso di arbovirosi: disinfestazione in via Quattro Passi e di via Della Fornace

Formigine, nuovo caso di arbovirosi: disinfestazione in via Quattro Passi e di via Della Fornace

'Ora basta, l'Ausl di Modena dica quale Ps chiuderà nello scenario peggiore'

'Ora basta, l'Ausl di Modena dica quale Ps chiuderà nello scenario peggiore'

Domenica di eventi in provincia

Domenica di eventi in provincia