Cade in un canalone per 150 metri: donna grave all'ospedale
È una escursionista di 48 anni di Lucca. In un gruppo di escursionisti, era sul crinale, verso il rifugio dei Taburri
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'Articoli Recenti
I sindaci: 'Altini ci ha promesso che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione'
Formigine, nuovo caso di arbovirosi: disinfestazione in via Quattro Passi e di via Della Fornace
'Ora basta, l'Ausl di Modena dica quale Ps chiuderà nello scenario peggiore'
Domenica di eventi in provincia