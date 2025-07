Concordia: chiude fino al 1° agosto il ponte sul Secchia sulla SP8

A Concordia sulla Secchia, lunedì 21 luglio chiuderà al transito il ponte sul fiume Secchia lungo la strada provinciale 8 fino a venerdì 1 agosto compreso, per consentire il completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria della struttura, avviato lo scorso anno. Successivamente il transito sarà ripristinato a senso unico alternato.Per ridurre i disagi alla circolazione sarà installata un’apposita segnaletica di deviazione stradale, così da garantire il collegamento viario attraverso una viabilità secondaria.L’intervento, è realizzato dalla Cooperativa di lavoro Batea di Concordia per un importo complessivo di 900mila euro, prevede la riparazione e il rafforzamento degli elementi strutturali con l’obiettivo di ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o di parti danneggiate.I lavori si sono resi necessari a seguito dei controlli periodici condotti dall’Ufficio tecnico della Provincia di Modena, nell’ambito del piano di monitoraggio particolarmente rafforzato dopo il crollo del ponte Morandi di Genova nel 2018, controlli che hanno riscontrato la necessità di un intervento sulle strutture.Il sindaco di Concordia Marika Menozzi sottolinea che «comprendiamo pienamente il disagio arrecato dalla chiusura temporanea del ponte ai residenti a Concordia e alle attività commerciali. Tuttavia, questa sospensione della viabilità è indispensabile per permettere lo svolgimento in sicurezza delle ultime fasi del cantiere, tra cui la fresatura e l’asfaltatura.Inoltre, si è resa necessaria per la concomitanza con i lavori della Ciclovia del Sole, già in corso nella stessa area. Si tratta di interventi fondamentali per garantire, nel medio e lungo periodo, una maggiore sicurezza e qualità delle nostre infrastrutture». In particolare, l’intervento prevede l’inserimento di tiranti in acciaio per tutta la larghezza dell’arco con piastre in acciaio e poi iniettare con materiale di riempimento. Inoltre, è previsto il ripristino delle pavimentazioni e dei parapetti, oltre al rifacimento delle copertine dei parapetti in muratura e alla verniciatura protettiva trasparente degli elementi architettonici.Il ponte di Concordia è uno dei grandi ponti storici del territorio modenese; fu realizzato dalla Provincia nel 1884 insieme ai ponti Motta e di Navicello; è lungo 68 metri con quattro campate ampie 15 metri e un'altezza massima dall'alveo di 13 metri.