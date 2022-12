Armi all'Ucraina, ok proroga autorizzazione fino al 31 dicembre 2023

Oggi il Consiglio dei ministri ha dato l'ok al decreto che proroga, fino al 31 dicembre 2023, l’autorizzazione all’invio di armi all’Ucraina.

'Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la proroga, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina' - si legge in una nota del Consiglio dei ministri.

