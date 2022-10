Biden: 'Non vedo l'ora di continuare a sostenere Ucraina con Meloni'

'Mi congratulo con Giorgia Meloni per essere diventata il nuovo primo ministro italiano. L'Italia è un alleato vitale della Nato e un partner stretto poichè le nostre nazioni affrontano insieme sfide globali condivise. In qualità di leader del G7, non vedo l'ora di continuare a promuovere il nostro sostegno all'Ucraina, di ritenere la Russia responsabile della sua aggressione, di garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e di costruire una crescita economica sostenibile'. A usare queste parole è stato oggi il presidente Usa, Joe Biden.Parallelamente il presidente ucraino Zelensky si è congratulato su twitter con Giorgia Meloni, augurando al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi: 'Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo'.'Congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima donna premier in Italia. L'Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l'Ucraina rimanendo uniti e determinati. L'Europa ha bisogno dell'Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!' - scrive in un tweet in italiano la presidente del Parlamento europeo, Roberta MetsolaIntanto Antonio Tajani ha annunciato che come ministro degli Esteri la sua prima azione sarà una telefonata al collega ucraino Dmytro Kuleba, per esprimere 'solidarietà e vicinanza a un Paese invaso dalla Russia che con il sostegno della Nato e dell'Ue sta difendendo la propria indipendenza'.