Palazzo Chigi ha annunciato che 'pochi minuti fa è decollato da Teheran, in Iran, l'aereo che sta riportando a casa la giornalista'.'Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia', si legge nella nota.La premier Giorgia Meloni 'esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi e ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa'.Cecilia Sala era stata arrestata il 19 dicembre scorso ed era stata incarcerata nel penitenziario di massima sicurezza di Evin, in isolamento.Nella giornata di ieri le autorità di Teheran avevano detto che il suo arresto non era collegato al caso dell'ingegnere iraniano fermato in Italia - su richiesta delle autorità Usa che ne richiedevano l'estradizione - il 16 dicembre scorso.Foto Dire