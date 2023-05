E' ufficiale: Di Maio nuovo rappresentante speciale per Golfo Persico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il nuovo rappresentante per il Golfo, continua la nota, “cercherà i modi migliori per contribuire alla stabilità e alla sicurezza della regione, impegnandosi e sostenendo il dialogo e le soluzioni regionali a lungo termine con i singoli partner del Golfo e le organizzazioni competenti”.Inoltre, specifica il comunicato, il rappresentate speciale “sosterrà e collaborerà con il Consiglio e la Commissione europea, per assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Ue nella regione e contribuire ad aumentare la visibilità e comprensione del ruolo dell’Unione europea”. Di Maio assumerà le sue funzioni il primo giugno prossimo, con un mandato iniziale di 21 mesi.“La nomina di Luigi Di Maio come nuovo rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo persico è un mandato ambizioso”, ha commentato l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. “Accolgo con favore la decisione del Consiglio di nominare Luigi Di Maio come primo rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. Ora ha un mandato ambizioso da portare a termine: contribuire a portare il partenariato dell’Ue con i Paesi del Golfo a un nuovo livello strategico, con reciproco vantaggio”, si legge nel messaggio di Borrell.