'Se Kiev bombarda Zaporizhzhia sostanze radioattive in tutta Europa'

Il rilascio di sostanze radioattive a seguito dei bombardamenti da parte ucraina della centrale nucleare di Zaporizhzhia interesserà quasi tutta l'Europa. Lo ha affermato il responsabile delle truppe per la protezione dalle radiazioni, chimica e biologica delle forze armate russe, il tenente generale Igor Kirillov, come riporta Tass. 'Una previsione fatta dagli specialisti del ministero della Difesa russo, confermata dalle pertinenti organizzazioni scientifiche europee, ha mostrato che il rilascio di sostanze radioattive riguarderebbe la quasi totalità d'Europa', ha spiegato Kirillov.Intanto la Russia informa di avere informazioni 'concrete' e 'doppiamente verificate' sulla 'possibile provocazione' dell'utilizzo di una bomba sporca da parte degli ucraini. 'Non sono accuse senza fondamento' - ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Mosca, ha insistito il capo della diplomazia russa, 'ha informazioni concrete su istituti ucraini capaci di produrre una bomba sporca' e solleverà la questione all'Onu.Oggi, parallelamente, il ministro della difesa israeliano Benny Gantz ha parlato con il suo omologo ucraino Oleksii Reznikov al quale ha ribadito la condanna di Israele dell'invasione russa, confermando tuttavia che non saranno inviate armi a Kiev. Lo ha fatto sapere lo stesso ufficio di Gantz secondo cui il ministro ha riaffermato che la scelta a Gerusalemme è dovuta 'a restrizioni operative'.