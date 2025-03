Terremoto di magnitudo 7.7 in Birmania: si temono migliaia di morti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese. Lo rileva l'istituto geosismico statunitense, Usgs. La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia. Una seconda forte di scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha seguito di pochi minuti il sisma principale, di magnitudo 7.7. Non lontani fra loro gli epicentri delle due scosse, la seconda delle quali ha colpito 18 km a sud di Sagaing.

L'US Geological Survey ha diramato un'allerta rossa per vittime e danni. Sul suo sito web si legge che 'è probabile che si verifichino numerose vittime e danni ingenti e che il disastro sia molto diffuso'. L'agenzia afferma che 'è probabile che si verifichino migliaia di decessi', riporta Sky News.

Il terremoto che ha avuto come epicentro la Birmania, ha provocato il crollo di un grattacielo di 30 piani in costruzione a Bangkok, dove almeno 43 lavoratori sono dispersi sotto le macerie. Almeno un morto accertato è stato estratto. Diversi operai sono stati tratti in salvo, fanno sapere i servizi medici thailandesi, citati dal Guardian. Sui media sono apparse immagini in diretta del crollo dell'edificio.La giunta militare al potere in Birmania ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari. Lo stato d'emergenza è stato dichiarato in sei regioni del Paese. Il governo thailandese ha dichiarato lo stato di emergenza a Bangkok, ha affermato il primo ministro, Paetongtarn Shinawatra, anche la città storica birmana di Mandalay, l'antica capitale pre-coloniale e ricca di templi buddisti storici e monumenti antichi, ha subito gravi crolli, secondo quanto si vede da immagini diffuse sui social e sui media.Foto Agenzia Nova