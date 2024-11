Valencia, almeno 158 vittime e ancora allerta meteo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

aumentato il bilancio delle vittime della Dana , la ‘Depresion Aislada en Niveles Altos’ (Depressione isolata ad alta quota), a 158 nella Comunità Valenciana, Andalusia e Castiglia-La Mancia, decine i dispersi e oltre 120.

000 gli sfollati.

Diverse zone delle province di Valencia e Castellón, così come il sud di Tarragona- si legge sul quotidiano spagnolo El Pais- sono sotto allerta arancione da parte dell’Agenzia meteorologica statale, mentre in Andalusia l’allerta è rossa nelle zone costiere di Huelva, Andévalo e Condado. Una forte tempesta d’acqua, infatti, ha allagato parte del capoluogo di Huelva e zone di altri comuni vicini.

Il presidente del Consiglio, Juanma Moreno, ha chiesto alla popolazione di evitare di uscire di casa se non è necessario. Inoltre, c’è un’allerta arancione nelle Isole Baleari e un’allerta gialla in Estremadura e in altre zone della Comunità Valenciana e della Catalogna. Rimangono interessate più di cento strade, la maggior parte delle quali della rete secondaria. Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha detto che spera che l’alta velocità possa riprendere in meno di due settimane.

Foto Dire