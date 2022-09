Biden: 'Putin ha fatto minacce nucleari irresponsabili'

'Il presidente Putin ha fatto minacce nucleari irresponsabili'. Lo ha detto Joe Biden intervenendo all’assemblea generale dell’Onu replicando all'intervento del leader russo . Per Biden Putin vuole 'annientare il diritto dell’Ucraina ad esistere'.La Russia ha violato 'in modo spudorato' i principi della Carta delle Nazioni Unite, compiendo 'atti oltraggiosi' in Ucraina, 'nell’ultimo anno il mondo ha assistito a un grande sconvolgimento” e a “una guerra brutale e insensata voluta da un solo uomo'.Gli Stati Uniti vogliono porre fine alla guerra in Ucraina solo 'a condizioni eque', in linea con il principio che 'non si può occupare a piacimento il territorio di un altro Paese'. Biden ha precisato: 'Non cerchiamo il conflitto, non cerchiamo una Guerra fredda, non chiediamo a nessuna nazione di scegliere tra gli Stati Uniti o qualsiasi altro partner, ma gli Stati Uniti promuoveranno sempre la nostra visione di un mondo libero, aperto, sicuro e prospero'.