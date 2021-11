Daspo a Puzzer, lontano da Roma per un anno

Stefano Puzzer, leader triestino dei portuali no pass, avrebbe ricevuto il Daspo da Roma per un anno. Lo si è appreso dalla trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano che con Puzzer si è collegato in via telefonica. Il tutto a seguito dell'avvio, questa mattina, del presidio solitario in piazza del Popolo, dal quale Puzzer aveva chiesto di essere ascoltato anche da Mario Draghi. L'impegno a non andarsene fino all'ottenimento di una risposta è però subito stato vanificato dalla risposta data dalla questura che ha fatto sgombrare tavolino e sedie poste, e portare Puzzer in questura. Accusa? Manifestazione non autorizzata. Lì sarebbe rimasto 5 ore per poi uscire raccontando di avere ricevuto una disposizione di allontanamento da Roma con obbligo di non farvi ritorno per un anno.