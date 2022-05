DL Ucraina, maggioranza non garantisce numero legale, governo in stall

“Una maggioranza bulgara non riesce a garantire il numero legale in aula per il dl Ucraina' - ha dichiarato il Vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. Tra l’impasse per il caro energia, gli effetti economici della guerra nel cuore dell’Europa e i tagli alle previsioni di crescita nell’Eurozona e le conseguenti ripercussioni in Italia, il governo Draghi mostra tutta la sua debolezza che nasce dall’assenza di un consenso politico elettorale, ma anche dall’assenza di una prospettiva strategica uniforme. Se bisogna andare avanti così per un anno intero, allora avevamo ragione a chiedere di andare a elezioni“.