Russia: 'Piano di pace italiano avulso da realtà'. Von der Leyen: 'Ucraina deve vincere'

Il piano di pace italiano per l'Ucraina 'è un puro flusso di coscienza slegato dalla realtà' e i suoi autori sembrano essersi basati su 'giornali provinciali e menzogne ucraine'. Lo ha dichiarato, secondo le agenzie stampa russe, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitry Medvedev. L'ex presidente russo ha sottolineato che 'l'idea di una completa autonomia della Crimea come parte dell'Ucraina sarebbe causa di una guerra a pieno titolo'.Di tono diametralmente opposto le dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Forum economico di Davos.'Il copione dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina arriva direttamente da un altro secolo. Trattare milioni di persone non come esseri umani ma come popolazioni senza volto da spostare o controllare, o porre come cuscinetto tra le forze militari. Cercando di calpestare le aspirazioni di un’intera nazione con i carri armati - ha detto la Von der Leyen -. Questa non è solo una questione di sopravvivenza dell’Ucraina. Non è solo una questione di sicurezza europea. Questo mette in discussione il nostro intero ordine internazionale. Ed è per questo che contrastare l’aggressione russa è un compito dell’intera comunità globale. L’Ucraina deve vincere'.