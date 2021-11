Scalo o transito negli Stati Uniti. Scopriamo quali documenti occorrono

Può capitare che, nel corso di un viaggio piuttosto lungo, si sia costretti ad effettuare lo scalo negli Stati Uniti e attendere qualche ora o mezza giornata prima di riartire. In oggetto, purtroppo, non è possibile transitare negli Stati Uniti anche se per poche ore, senza disporre dell’autorizzazione Esta.Il vantaggio di questa procedura è quello di essere molto semplice da richiedere, senza alcuna necessità di accorrere ad un ufficio e utilizzando esclusivamente i canali telematici.L’autorizzazione Esta comporta inoltre il vantaggio della rapidità nel seguire la procedura e ricevere la risposta. Per chi non sapesse di cosa si tratta: l’autorizzazione Esta è una procedura online che permette di ottenere una sorta di visto di ingresso elettronico, legato al numero del passaporto elettronico o biometrico.La possibilità di ricorrere all’Esta in sostituzione al visto tradizionale, dipende essenzialmente dal tempo di durata del proprio viaggio e dalle motivazioni: l’Esta vale infatti solo ai viaggiatori che si muovono per motivi di turismo, oppure perché desiderano fare visita ad un parente o ad un amico.Tutti gli altri casi, compresi i soggiorni superiori ai tre mesi, necessitano esclusivamente del visto tradizionale posto sul passaporto. Anche nel caso di un semplice scalo, ricevere l’Esta è molto semplice e consente di muoversi con maggiore tranquillità.Per evitare problemi, si consiglia di usufruire di un servizio di assistenza online, considerando che il questionario disponibile per ricevere l’autorizzazione Esta potrebbe confondere e generare alcuni errori.Come abbiamo detto si tratta di domande piuttosto comuni, relative principalmente al proprio stato di salute, alla famiglia e allo stile di viaggio, tuttavia potrebbe generarsi qualche incertezza. Si ricorda comunque di prendere tempo utile, poiché in genere se rifiutata la prima volta, è possibile ripetere la richiesta di autorizzazione Esta entro tre mesi circa.La presenza del certificato Esta, come abbiamo visto, deve essere effettuata anche nel caso di un breve scalo nel paese, senza alcuna decisione di soggiornare a lungo, poiché si tratta a tutti gli effetti di un ingresso negli Stati Uniti.Grazie alla certificazione, anche durante un breve scalo aeroportuale è possibile uscire dall’aeroporto, fare shopping e girare per la città più vicina.Anzi, considerando che l’Esta è uno strumento studiato proprio per entrare in un paese come turisti, sarebbe un vero peccato sprecare questa occasione ed evitare di fare una breve passeggiata.Già da qualche anno il passaporto biometrico il documento digitale tradizionale. Si tratta di uno strumento digitale che contiene tra l’altro l’immagine delle impronte digitali delle dieci dita.La richiesta del passaporto biometrico viene effettuata normalmente nella Questura di riferimento, utilizzando gli appositi moduli e presentando due foto tessera identiche.In caso di rinnovo, è comunque da rifare completamente, per questo è necessario ripresentare la procedura.L’Esta, come abbiamo detto, si associa al numero del proprio passaporto, ed ha una durata di due anni, al termine dei quali è necessario ripetere di nuovo l’operazione di richiesta online.