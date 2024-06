Siulp: 'Aggressioni e violenze alle Forze dell'Ordine, cresce il disagio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le condizioni di lavoro, da nord a sud, si fanno ogni giorno sempre più dure a causa di gravi carenze legislative, per mancanza di operatori e di mezzi, ma anche per una criminalità sempre più aggressiva che nuoce profondamente al lavoro delle Forze dell'Ordine. Il sit-in di volantinaggio del Siulp di Ascoli Piceno, viene attuata per richiamare l’attenzione sulle questioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, gli infortuni sul lavoro ed il correlato tema delle aggressioni alle Forze di Polizia, argomenti che rivestono una particolare importanza per il Siulp e che coinvolgono necessariamente gli operatori di Polizia nell’espletamento delle loro funzioni.

Siamo al fianco dei colleghi di Ascoli Piceno poiché il loro problema è anche un nostro problema, che coinvolge la totalità delle province italiane, in una spirale di violenza contro le Forze dell’Ordine in continua crescita. Dopo la clamorosa scorpacciata di promesse elettorali, è il momento di passare ai fatti e di tutelare quanto prima e al meglio chi rappresentata lo Stato, poiché non è più tollerabile che in Italia avvenga un’aggressione alle Forze dell’Ordine ogni tre ore.

Tempo fa, come Siulp Modena avevamo diffuso i risultati di una nostra ricerca in questa provincia, con la quale emergeva che in poco meno di dodici mesi vi erano state 58 violenze a personale della Polizia di Stato, con 47 operatori che avevano riportato lesioni certificate, a volte anche superiori ai 30 giorni di prognosi, ai quali andavano naturalmente aggiunti gli attacchi subìti da Carabinieri e Polizia Locale.



Ebbene, il tempo è passato ma la situazione non migliora: da una parte i cittadini che chiedono giustamente più sicurezza, dall’altra le Forze dell’Ordine che devono soprattutto difendersi.

Ecco perché riteniamo che la protesta del Siulp di Ascoli Piceno sia particolarmente importante e simbolica e, pertanto, anche il Siulp di Modena si attiverà presto in tal senso, organizzando una pubblica manifestazione che abbia come scopo sensibilizzare tutti sul tema della violenza alle Forze dell’Ordine.

Roberto Butelli - Segretario Generale Provinciale Siulp