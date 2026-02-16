Alberto Bosi, coordinatore regionale Ap: 'Emanuele Giammaria è il nuovo coordinatore di Modena'

'Alternativa Popolare è un partito in costante crescita su tutto il territorio nazionale perchè sta in mezzo alla gente cercando di dare risposte concrete ai loro bisogni. Cercheremo di fare quello che i partiti tradizionali non fanno più da anni e cioè rappresentare le varie istanze territoriali a partire da quelle delle famiglie, delle imprese e del mondo della scuola'. A parlare è il coordinatore regionale Alberto Bosi.

'Anche in Emilia Romagna il nostro partito è molto attivo come dimostra la nomina di Emanuele Giammaria a coordinatore provinciale di Modena che, essendo un giovane capace e attento, sicuramente farà il bene della propria comunità - continua Bosi -. Alternativa Popolare, il cui presidente nazionale è l'onorevole Paolo Alli, già presidente dell'assemblea della Nato, fa parte della grande famiglia del Partito Popolare Europeo (PPE) ed è ancorato nel centrodestra italiano'.