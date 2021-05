Altro che Ddl Zan, è la politica che deve espellere i peggiori

Fra gli esponenti leghisti elencati da Fedez nel suo monologo, tacciati di omofobia e razzismo, c’è anche il consigliere regionale ligure che avrebbe detto: 'se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno'.La frase vergognosa, secondo i testimoni, sarebbe stata proferita nel 2016, dopo un incontro con i genitori dell'associazione Agedo – associazione dei parenti degli omosessuali. A seguito di diversi esposti, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per diffamazione aggravata dalla discriminazione per l’orientamento sessuale, applicando – primo caso in assoluto in Italia – la legge Mancino sulle discriminazioni, anticipando di fatto il DDL Zan.La legge Mancino è quella che si vorrebbe modificare con il DDL Zan. Essa introduce – art. 604 ter CP - aggravanti specifiche ai reati se commessi per motivazioni di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Con il DDL Zan diventeranno aggravanti anche gli atti di discriminazione fondati 'sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità” – in realtà l’aggravante della disabilità è già stata introdotta dalla legge 104 del 1992, ma evidentemente non esiste una legge che vincoli il legislatore a conoscere le leggi.Apparentemente tutto bene. Ma andando un po’ più a fondo si scopre che nel caso citato da Fedez il DDL Zan non avrebbe comunque nessuna influenza. Il leghista è a processo per diffamazione, il DDL Zan è stato anticipato su iniziativa della Procura, ma la frase: 'se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno' non è diffamatoria. Perché la giurisprudenza è quasi sempre concorde nell’affermare che il reato di diffamazione deve avere un soggetto ben identificato, e non può esserci diffamazione nei confronti di una categoria.In un recente processo contro un Parlamentare europeo per invettive a “Rom e Sinti che rubano”, la Cassazione ha recentemente sentenziato che “il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili”.La Cassazione però, piuttosto che assolvere il Parlamentare, ha ritenuto opportuno riqualificare il reato in termini di “propaganda e incitamento all’odio razziale” – prima parte della Legge Mancino, art. 604 bis, oggetto anch’essa di modifica in base al DDL Zan. Ma anche in questo caso la fattispecie di reato difficilmente si applicherebbe al leghista ligure, perché – pur considerando quanto detto come “propaganda discriminatoria” - la Legge Mancino non punisce la propaganda effettuata in contesti occasionali e limitati, quanto la “propaganda di idee”, ovvero – sempre citando la Cassazione - la “divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, manifestando una forma di odio che non si limita alla propalazione di un sentimento di generica antipatia (…) bensì disvela un atteggiamento interiore idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori”.Di fatto, in un Paese Liberale, non esiste una legge che possa evitare, sempre e comunque, che qualcuno pronunci quelle frasi. Laddove esse siano riferibili a una persona ben identificata, questa potrà fare denuncia per diffamazione; laddove esse siano proferite avendo molti potenziali ascoltatori e seguaci, diventeranno “propaganda di idee”. Se però il contesto è limitato, è preponderante il “diritto di opinione” rispetto al “reato di opinione”. Lo stesso DLL Zan prevede che siano “fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.”Non crediamo che il leghista avesse come intento quello di convincere i genitori degli omosessuali a bruciare i propri figli. La condanna di questi gesti dovrebbe essere politica, con l’estromissione dalle liste e dai partiti: ma abbiamo visto diverse volte come va a finire in questi casi. A questo punto ha fatto bene Fedez a fare arrivare la giusta dose di insulti a questi soggetti che la politica promuove invece di espellere.