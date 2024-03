'Attacco al centrodestra, da Muzzarelli parole di gravità inaudita'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sono parole infamanti quelle rivolte al Ministro dell’Interno Piantedosi, che secondo questo ragionamento opererebbe in modo strumentale per colpire i sindaci di sinistra; Piantedosi, prima di essere Ministro è stato Prefetto di Bologna nominato da Minniti, e capo di Gabinetto e Prefetto di Roma per nomina di Luciana Lamorgese.

Le parole riferite a Mirandola sono follia pura: l’incendio appiccato da un magrebino clandestino penetrato nel comando della Polizia Locale, dopo aver aperto con un calcio una porta marcia e inadeguata, sarebbe stato orchestrato, paventa Muzzarelli, da non meglio precisati politici di destra, dall’ex Ministro dell’Interno Salvini o da qualche servizio deviato, per far perdere il comune al centro sinistra nelle elezioni amministrative del 2019. Se Muzzarelli o compagni di partito hanno informazioni diverse da quanto stabilito dai giudici, dovrebbero rivolgersi alla magistratura e chiedere la riapertura del processo che ha condannato a 8 anni Boraja Otman. In caso contrario ci aspettiamo immediate scuse. Sarebbe bastata una porta in buone condizioni per evitare l’accaduto, ma il PD, che era il responsabile politico del comando della polizia locale, preferisce la teoria della cospirazione anziché affrontare le responsabilità. Il tentativo è chiaro ma mal riuscito, attribuire alla destra quello che da sempre fa la sinistra, l’uso politico e strumentale degli organi dello Stato per colpire gli avversari'.