Biden contro Putin: 'E' un dittatore rosso'. Ma confonde Ucraini con Iraniani

'Americani, voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo' sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. 'Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite'. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden definisce Vladimir Putin nel suo discorso sullo stato dell'Unione.'Stasera dico che gli oligarchi russi e i leader corrotti che hanno fatto miliardi di dollari con questo violento regime, non lo faranno più. Il dipartimento di Giustizia sta mettendo insieme una task force che darà la caccia ai crimini commessi dagli oligarchi russi - ha aggiunto il presidente Usa -. Il capo del Cremlino è più isolato che mai, afferma Biden. Noi siamo uniti contro la sua guerra premeditata e non provocata'. E ancora: 'La libertà prevarrà sempre sulla tirannia, Putin ha fatto male i calcoli trovandosi di fronte un muro che non si aspettava, quello degli ucraini'.Non è sfuggita alla stampa Usa una gaffe del presidente che all'inizio del suo intervento ha confuso gli iraniani con gli ucraini. 'Putin potrà accerchiare Kiev coi carri armati ma non conquisterà mai i cuori e le anime del popolo iraniano'...