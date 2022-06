Bilancio: Novi Sad, Lido Park e sostegno famiglie. Le critiche Fdi-Pdf

Dalle perplessità emerse sulla attività del centro famiglie passando per gli scarsi risultati del progetto cofinanziato dalla regione sul parco Novi Sad, dal tema degli investimenti nel Tpl ai 10mila euro stanziati dal fondo contenziosi per il tentativo di mediazione col proprietario del Lido Park. Sono stati diversi i temi oggetto dei rilievi avanzati oggi dal gruppo Fdi-Popolo della Famiglia durante la corposa variazione di bilancio approvata oggi in Consiglio comunale a Modena.'Il progetto sul Parco Novi Sad prevedeva un contributo di 132mila euro dalla Regione e 33mila mila euro dal Comune di Modena - ha spiegato la capogruppo Elisa Rossini - A fronte di un accordo così economicamente rilevante sono state prodotte azioni che appaiono solo in minima di parte attuate, a partire dal progetto sulla educativa di strada che ha portato risultati non rilevanti.L'intervento del consigliere Antonio Baldini si è invece concentrato sullo stanziamento di 10mila euro dal fondo contenziosi per attività di mediazione del contenzioso con il gestore del chiosco Lido Park. 'A fronte di due sentenze del Consiglio di Stato che hanno dato torto al Comune condannandolo alle spese di lite, siamo ancora, dopo sette anni, davanti alla volontà della amministrazione di continuare un contenzioso con un gestore di un chiosco - ha detto Baldini -. Anche la cifra non rilevante stanziata non deve trarre in inganno dal momento che il fondo copre fino a 6,7 milioni di euro per potenziali passività. Crediamo, sul piano politico che il Comune debba evitare lite legali inutili, come dimostra la posizione soccombente in due gradi di giudizio, e si occupi di una gestione corretta dei soldi pubblici evitando, nel merito della questione, di lasciare intere aree cittadine in preda al degrado urbano'.