Bimba affidata al padre portata in Messico dalla madre: il caso mobilita la politica

“Ho ritenuto portare alla sua attenzione, sulla quale le chiedo un interessamento particolare”: questa la richiesta avanzata dal deputato modenese del Partito Democratico Stefano Vaccari, nella lettera ufficiale inviata ad Alessandro Modiano, ambasciatore italiano in Messico, e per conoscenza al ministero degli Esteri, per coinvolgere tutti i rappresentanti dello Stato italiano nella terribile odissea che, dal 2023, vede coinvolto Daniele Piccinini, cittadino di Nonantola che sta lottando per rientrare in contatto con la figlia, al cui affido esclusivo ha diritto, come stabilito con sentenza dal Tribunale di Modena, ma che all’atto pratico non vede da anni, in quanto è stata portata in Messico dalla madre, ed ex moglie dell’interessato, che non solo gli impedisce di vederla, ma lo ha anche denunciato per violenza morale.



“Le autorità messicane continuano a ignorare completamente la sentenza emessa da un legittimo Tribunale di Modena – spiega Vaccari -, l’unico competente a esprimersi in merito, poiché l’ultima residenza familiare è in Italia, e al contrario continua a emettere provvedimenti che attengono all’affido e al collocamento della figlia.”



Così conclude la propria missiva il deputato: “Certo che l’impegno della Direzione generale per gli italiani all’estero, con la quale ho già preso contatti, sia massima, ho ritenuto doveroso informarla personalmente, invitandola a seguire con particolare attenzione questo caso così doloroso e delicato, ovviamente nel rispetto delle prerogative di tutti gli attori coinvolti”.

