Bonaccini chiama le sardine: 'L'alternativa siamo noi'

Svolta su ambiente e lavoro per 'conquistare' il popolo delle sardine. È la scommessa di Stefano Bonaccini che lancia un segnale chiaro nei confronti del movimento delle piazza dopo la manifestazione oceanica di piazza San Giovanni. Del resto, ricorda il presidente della Regione, in Emilia-Romagna l'alternativa alla Lega di Matteo Salvini è proprio il centrosinistra 'largo' di Bonaccini. 'Nel momento in cui dicono che aspettano una alternativa, siccome qui vinceremo o io o la Borgonzoni, mi pare naturale che mi interessi indicare programmi che possano essere ritenuti interessanti da loro'. I punti chiave del mandato-bis, già esplicitati in piazza Maggiore e ricordati questa mattina ad un appuntamento in Cgil accanto alla ex europarlamentare Elly Schlein, sono un nuovo patto per il lavoro che metta al centro la qualita' dell'impiego, e un patto per il clima che dia una sterzata in senso ambientalista alle politiche della Regione: tra le proposte concordate con Emilia-Romagna Coraggiosa c'e' anche la gratuita' dei mezzi pubblici per tutti gli under 25 residenti, un investimento da 25-30 milioni per le casse regionali, come spiega la stessa Schlein. 'Mi auguro- dice invece Bonaccini- che coloro che sono scesi in piazza con le sardine possano ritrovarsi in questa proposta politica', quella messa a punto dal presidente uscente. Del resto le sardine 'continuano a riempire le piazze con tanta migliaia, in questo caso decine di migliaia di persone. Riescono in quello che sembrava impossibile per una certa parte di collocazione politica o ideale'. E 'io - sottolinea il governatore - trovo risuonare in quelle piazze ideali e valori molto simili ai miei. Dobbiamo costruire un'alternativa a questa destra sovranista e tutto quello che possono fare per portare le persone insieme a costruire quell'alternativa e' positivo'. Bene anche la scelta di non fare un partito. Le sardine, spiega ancora Bonaccini parlando coi cronisti, 'hanno ragione a non voler essere un partito. Io non mi sono mai permesso di dire cosa dovessero fare e non sono andato in piazza per non dare l'idea di strumentalizzare qualcuno'.