Bonaccini: 'L'Italia non può permettersi una crisi al buio'

'L'Italia non può permettersi una crisi al buio. Ne' lo merita, ancora dentro una pandemia, nel pieno di una crisi energetica, con una guerra in corso Europa. La pace da ritrovare e i segnali di ripresa da consolidare, in primo luogo per il lavoro. Affossare il Governo in nome del sostegno ai redditi delle famiglie o della lotta alla povertà è una contraddizione in termini'.Lo scrive su social il presidente della Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.'Le ragioni politiche di ciascuno sono legittime nella misura in cui rafforzano la capacità di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini e delle imprese, non certo se privano il Paese del Governo.Bisogna che ciascuno ritrovi subito il senso del limite e si scongiuri questa crisi. Ne abbiamo già abbastanza per crearne di nuove. Tutte le forze politiche che hanno sostenuto sin qui il Governo chiedano a Mario Draghi di restare e antepongano l'interesse degli italiani a quelli di parte' conclude Bonaccini.