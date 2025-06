Bretalla Campogalliano-Sassuolo: opera anacronistica da archiviare

'Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria netta contrarietà alla realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, un’opera nata nel secolo scorso, pensata per una mobilità oggi superata e ormai non più sostenibile né sul piano ambientale né su quello economico'. Sono i coordinatori regionali e provinciale Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Massimo Bonora, ad affermarlo in relazione al dibattito rilanciato sull'opera annunciata da più di 20 anni, alla vigilia della scadenza per la partecipazione al bando della concessione A22 e dalla risposta del sindaco di Moena Massimo Mezzetti, in consiglio comunale, all'interrogazione.I coordinatori esprimono apprezzamento e condivisione per il lavoro svolto dal consigliere comunale Giovanni Silingardi e dal sindaco Mezzetti (quest'ultimo in consiglio comunale, in risposta ad una interrogazione ha parlato da progetto da rivedere e non da archiviare. 'Con coraggio istituzionale - ha affermato Croatti riferendosi a capogruppo e sindaco - che con coraggio istituzionale hanno sollevato la necessità di una revisione radicale del progetto, valutandone l’effettiva utilità pubblica, l’impatto sul territorio e il suo contributo negativo alla crisi climatica.Anche il concessionario stesso oggi ne mette in dubbio la sostenibilità economica.Nel momento in cui l’intera Europa investe sulla mobilità ferroviaria – e Paesi come Austria e Svizzera limitano sempre più il traffico su gomma – l’Emilia-Romagna deve scegliere una visione moderna e lungimirante, puntando su ferro, ambiente e innovazione' - afferma Croatti che rilancia i punti del movimento 5 stelle sulle opere cosiddette strategiche per il territorio modenese e di area vasta.- Promuoviamo la Cispadana ferroviaria, che connetterebbe finalmente Sassuolo, Reggio Emilia e Modena ai principali corridoi ferroviari europei e ai porti di Ravenna e La Spezia;- Sosteniamo la trasformazione in metro-tranvia dell’attuale linea ferroviaria Modena-Sassuolo per un trasporto più efficiente e sostenibile per cittadini e lavoratori;- Siamo favorevoli alla bretella ferroviaria Cittanova-Marzaglia-Dinazzano e al potenziamento degli interporti di Marzaglia, Rubiera e Dinazzano, infrastrutture strategiche per lo sviluppo della logistica su ferro;- Sosteniamo con forza la realizzazione dello scalo merci della Bassa modenese, un’opera fondamentale per rendere la provincia di Modena un nodo centrale della mobilità di merci e persone in Emilia-Romagna e in Europa.'Chi continua a difendere la bretella autostradale lo fa con slogan logori e senza uno straccio di dato o visione. Il Movimento 5 Stelle, al contrario, propone alternative concrete, studiate e sostenibili, che guardano al futuro'- afferma Croatti che nel merito conclude: 'Chiediamo che l’assessora Priolo riceva finalmente il nostro consigliere regionale Lorenzo Casadei, che da mesi sollecita un incontro più volte rimandato.È ora di aprire il Tavolo della Mobilità nella provincia di Modena e discutere con serietà di un futuro sostenibile.Non resteremo a guardare mentre si tenta di rianimare un progetto morto e sepolto. Ci batteremo in tutte le sedi: in consiglio, nei territori, nelle piazze e nella stampa – troppo spesso distratta o silenziosa quando si parla del nostro lavoro. È tempo di scegliere Ferro, ambiente e innovazione oppure asfalto, cemento e inquinamento?