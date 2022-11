Calenda apre a Meloni: 'Incontro costruttivo, il Pd è infantile'

'Con la premier Meloni un incontro costruttivo. Dal Pd un atteggiamento infantile, un’opposizione così possono farla anche i bambini, noi non faremo ostruzionismo'. Sono le parole di Carlo Calenda dopo un’ora e mezza di faccia a faccia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Al centro del dibattito, la legge di Bilancio che dalle prossime settimane è attesa all’esame delle Camere: 'Siamo entrati nel merito del provvedimento e abbiamo scorso le nostre proposte', ha detto il leader di azione incontrando i giornalisti.'E’ stato un incontro molto positivo e costruttivo fatto nel merito dei provvedimenti - spiega Calenda - se invece Forza Italia, non sabotasse Meloni ma contribuisse a fare la manovra, e se l’opposizione invece di andare in piazza presentasse dei provvedimenti migliorativi questo sarebbe un Paese normale'.Per l’ex ministro dello Sviluppo economico 'Il Partito democratico ha un atteggiamento molto infantile.Hanno un modo di fare opposizione che non ci trova d’accordo. L’opposizione si fa in modo costruttivo, altrimenti la possono fare anche i bambini. Da parte nostra, non c’è nessuna nostra disponibilità ad essere parte di questa coalizione di governo. Abbiamo offerto al Pd di vederla insieme questa contromanovra e non c’è stata risposta'.E poi ancora parole di elogio all’esecutivo: 'Abbiamo incontrato persone che ci sono sembrate preparate. Noi non faremo ostruzionismo parlamentare per mandare il governo in esercizio provvisorio che sarebbe gravissimo per il Paese. Con i tempi per l’approvazione della manovra molto stretti abbiamo pensato che fosse più utile fare questo lavoro preliminarmente al deposito del provvedimento'.