Cardini: 'Libertà dell'Occidente? Esporre la bandiera russa è vietato'

L'incontro, promosso da La Terra dei Padri, era stato organizzato per ricordare la figura di Giulietto Chiesa a due anni dalla morte, ma inevitabilmente gli interventi di oggi in piazza Matteotti a Modena si sono concentrati sul tema della guerra in Ucraina. Da segnalare in particolare la lezione del professorche, partendo dalla sua storia personale, ha ripercorso le tappe di una lettura differente della storia. Una lettura che qualcuno definirebbe 'eretica' ma che parte dalla volontà di analisi dei fatti e del dialogo tra pensieri e interpretazioni differenti. Cardini ha sottolineato in particolare le contraddizioni di un Occidente da un lato guidato in modo capillare dagli Stati Uniti e dall'altro orfano dei valori coi quali per anni si è autodefenito. In questo contesto Franco Cardini si è soffermato sul concetto di 'libertà' e di democrazia e sulla contraddizione rappresentata dalla impossibilità (anche oggi a Modena) di esporre bandiere russe.Dopo Cardini sono intervenuti il parlamentare Pino Cabras, il professor Adolfo Morganti, scrittore ed editore, Corrado Ruini e Olga, una testimone oculare della strage di Odessa, compiuta il 2 maggio 2014 da ultranazionalisti ucraini presso la Casa dei sindacati.Nel video l'intervento integrale del professor Cardini