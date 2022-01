Cartabellotta: 'Delusi da efficacia vaccino su protezione dal contagio'

'E' evidente che un po' tutti siamo rimasti delusi da quella che è l'efficacia del vaccino su quella che è la protezione dal contagio'. A usare queste parole è stato ieri su La7, ospite di Non è l'Arena, Nino Cartabellotta di Gimbe. 'Delusi soprattutto sul declino che questa protezione ha, si arriva al 70% e poi dopo 3-4 mesi scende al 30% e poi torna al 70 dopo aver effettuato il booster - ha ammesso Cartabellotta -. La cosa importante però è che comunque la protezione da malattia grave che porta a ricovero in terapia intensiva e al decesso declina poco e ritorna al 97% dopo il booster'.

