Cartello per non vaccinati, il sindaco insiste: 'Una provocazione'

Dopo la tragica uscita sul cartellino al collo per i non vaccinati ( qui l'articolo ), il sindaco di Bomporto prova ad aggiustare il tiro ma non fa retromarcia.'Chi mi conosce sa benissimo che il 'cartellino' non fa parte del mio pensiero e della mia storia e ha capito che si trattava di una provocazione - afferma Angelo Giovannini -. Ma il principio alla base della provocazione (certo, forte) era e resta quello di salvaguardare anche la libertà di chi ha seguito le indicazioni che scienziati e autorità sanitarie, oltre che le massime cariche della Repubblica, hanno dato. Draghi ha detto che 'l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire'. Mi scuso se non sono stato sufficientemente chiaro.. ma l'intenzione era ribadire un concetto di protezione della salute pubblica'.Parole che ovviamente non bastano a cancellare l'orrore della frase pronunciata dal primo cittadino. Affermare che i non vaccinati vanno 'schivati' è ovviamente inaccettabile senza se e senza ma, così come ritenere 'ottima idea' la proposta che i non vaccinati vadano in giro con un cartellino al collo con scritto: “io non sono vaccinato e non lo voglio fare”. Per 'restare umani' non servono scuse con distinguo, ma scuse senza condizioni.