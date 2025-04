Castelfranco: tra buche stradali e strisce pedonali fantasma, Lega all'attacco dell'amministrazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'La Sicurezza Stradale a Castelfranco Emilia emessa repentaglio anche da una condizione pessima di strade e attraversamenti pedonali. Il recente incidente che ha coinvolto due donne, madre e figlia, travolte da un’auto la sera del 7 aprile in via Austria a Castelfranco Emilia, ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza stradale nel comune. Un tema che sembra non essere una priorità per l’amministrazione locale, almeno stando alla condizione delle strade e degli attraversamenti pedonali nel comune'. La situazione è al centro delle critiche mosse dal gruppo della Lega di Castelfranco Emilia, intervenuta per voce di Lodovica Boni a corredo di una ampia documentazione fotografica.



'Uno dei punti più critici sollevati riguarda lo stato degli attraversamenti pedonali, spesso invisibili o danneggiati.

Le strisce pedonali in molte zone del comune sono ormai illeggibili a causa dell'usura del tempo, rendendo estremamente pericoloso l'attraversamento delle strade, soprattutto in orari di scarsa visibilità. Una situazione che mette a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti, e che rende difficile anche per gli automobilisti individuare i punti sicuri per fermarsi'. L'intervento della Lega denuncia anche lo stato di degrado delle strade: buche, avvallamenti, cantieri senza esito e una segnaletica orizzontale scarsamente visibile. 'Il traffico congestionato nelle ore di punta accentua ulteriormente la difficoltà di circolazione e aumenta il rischio di incidenti, in un contesto dove la sicurezza non sembra essere una priorità dell’amministrazione comunale. In particolare, l'assenza di una segnaletica adeguata fa sì che gli attraversamenti pedonali diventino quasi invisibili anche durante il giorno, e ancora più pericolosi al buio.

Non si tratta solo di un problema estetico o di mancato decoro urbano. La sicurezza stradale è una questione di vita o di morte, e la carenza di interventi da parte delle autorità locali è diventata un'emergenza reale per chi ogni giorno percorre le strade di Castelfranco Emilia.In questo contesto, la Lega evidenzia anche la necessità urgente di rifare le strisce pedonali, rendendole visibili in ogni condizione di luce, e di migliorare la segnaletica stradale in generale. In particolare, l’ingresso della scuola materna “Minime dell’Addolorata” è stato oggetto di segnalazione, con l’invito a ridurre la velocità delle auto in quella zona, per tutelare la sicurezza dei bambini che ogni giorno vi transitano.'L’amministrazione comunale - conclude Lodovica Boni - non può più ignorare la situazione e deve mettere in campo soluzioni concrete e tempestive per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. La Lega ha più volte sollevato la questione in consiglio comunale, ma ad oggi le risposte sono state insufficienti. È necessario intervenire senza ulteriori indugi, prima che altri incidenti, come quello recente, possano accadere'.