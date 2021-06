'Centro storico Modena, rifiuti e vandalismo: intervenga la Regione'

Aver costretto i locali a distribuire cibi e bevande solo all’aperto ha portato a Modena a un incremento di disagi per i cittadini del centro storico di Modena ( qui l'ultima segnalazione ), costretti a sopportare rifiuti per le strade, schiamazzi, “maleducazione e ubriachezza molesta continua, oltre a veri e propri atti di vandalismo”.Lo scrive il consigliere Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) in un’interrogazione in cui chiede alla Regione come valuti l’operato dell’Amministrazione della città. Inoltre, il consigliere vuole sapere se la Giunta “intenda sollecitare il Comune di Modena affinché vengano rafforzati i controlli per le vie del centro storico al fine di evitare episodi come quelli descritti e se si impegnerà, in Conferenza Stato-Regioni, per la possibilità di utilizzare sempre nei posti al chiuso nei locali della ristorazione e dei bar”.Il disagio, scrive Barcaiuolo, “sembra ormai fuori controllo” e fioccano le chiamate alle Forze dell’ordine. Ed elenca una serie di atti che si verificano in pieno centro: “Da un anno a questa parte, non solo nel periodo di vigenza del coprifuoco, i cittadini del centro storico modenese si sono ritrovati a fare molte chiamate alla polizia municipale: sono state effettuate segnalazioni relative a bottiglie e sporcizia ai lati dei marciapiedi, salti su tettucci e cofani delle auto, sradicamento di cartelli stradali con tanto di pali trascinati sui marciapiedi come trofei tra le auto e le vetrine, calci e pugni alle serrande e ai portoni, solo per citare alcuni episodi”. A questo si aggiunge il problema dei parcheggi: con la chiusura di quello in area ex Amcm, conclude Barcaiuolo, i residenti hanno meno spazi a disposizione “e gli ordinari episodi di vandalismo e degrado nelle vie del cuore di Modena creano ulteriori disagi a beni e persone che non si sentono più sicure nemmeno di poter parcheggiare sotto la propria abitazione”.