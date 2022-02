Chi è contro l'orrore green pass, ma lo usa: dissenso caricatura di se stesso

La storia di Homo Sapiens è terribilmente malinconica. Usciti dai milioni di anni del Paleolitico, entrati nel sistema di produzione del Neolitico, poco meno di 10.000 anni fa, ci siamo scoperti istintivamente propensi all’accumulo dei beni, alle guerre, alla sedentarietà, a un tipo di religione che proiettava noi stessi e il nostro desiderio di dominio in qualche creatura superiore (che ci ha creato, però, “a sua immagine”, essendo noi gli unici veri dèi). Ci siamo scoperti propensi a un linguaggio che, invece di nominare il mondo per conoscerlo e riconoscere l’anima in ogni cosa vivente, parla di noi e di ciò che non siamo e vorremmo essere, e parla dei nostri desideri come di verità che accadono, delle nostre paure come entità che sconfiggiamo. Dire di essere ciò che non si è: una caratteristica tipica della nostra specie.Onore, allora, alle migliaia di studentesse e studenti che si sono dichiarati contro questa tessera barbarica e non l’hanno effettivamente mai usata. E onore, per stare all’ambito universitario (per parlare cioè del mondo lavorativo che conosco), alle centinaia di donne e uomini del personale amministrativo, che, salendo – loro sì – sulle cattedre di cui sono poco onorevolmente titolari i professori (ferocemente dissidenti ma col QR code usato come badge), si sono fatti sospendere e si stanno facendo sospendere, in coerenza con ciò che hanno dichiarato nelle loro lettere pubbliche e nelle loro manifestazioni.Quando il dissenso diventa una caricatura di se stesso, è uno zero supremo. Intanto, per fortuna, si intuisce che verrà comunque un’inattesa primavera di luce: ignari degli uomini, i grandi paesaggi scandiranno il senso del mondo che noi abbiamo perduto. Non c’è caricatura nello stelo d’erba e nel ghiacciaio. Il dissenso degli elementi naturali è una condizione imperitura e salvifica.Ognuno si aggrappa come può alla sua cattiva stella: la mia cattiva stella è la consapevolezza. Ho spesso pensato che Homo Sapiens stia per scomparire. Ultimamente penso invece che debba scomparire.