Cittadella della giustizia, nessun passo avanti

L'unica cosa certa è che non c'è nulla di certo, se non l'intenzione, ferma a livello di indirizzo, di unire e lasciare in centro storico le sedi degli uffici giudiziari. Con, all'orizzonte, ma ancora ferma a livello di idea e ben lontana dal livello di fattibilità, l'ipotesi di concentrare tutto all'ex manifattura, utilizzando sia la parte ristrutturata e rimasta invenduta sia quella, ancora tutta da ristrutturare, nell'enorme area a fianco.E' la realtà emersa ieri in Consiglio comunale dalla risposta del Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ad una interrogazione Pd (illustrata dalla consigliera Enza Carriero, avvocato). L'istanza dem sottolinea a proposito di sedi della giustizia i 'problemi logistici' legati alla carenza di spazi e il confronto gia' avviato dall'amministrazione comunale con il Governo Gentiloni. Dopo le location scartate negli ultimi anni, dunque, adesso sul tavolo del nuovo Governo, del ministro Alfonso Bonafede e del sottosegretario emiliano Vittorio Ferraresi, possono essere considerate nuove ipotesi.'Siamo convinti che Tribunale, Procura e altri uffici giudiziari debbano mantenere la propria sede nel perimetro della citta' storica e debbano poter disporre di nuovi locali idonei a tutte le loro funzioni. A Stato, Tribunale e magistratura abbiamo ribadito la nostra disponibilita' per arrivare a una nuova cittadella della giustizia che deve rafforzare e migliorare la collocazione in centro'.Posto che si tratta di un orientamento riportato nelle stesse linee di indirizzo di governo 2019-24 votate dal Consiglio comunale, nonche' 'condiviso anche da chi opera nel mondo della giustizia e funzionale a valorizzare il centro'. E qui il sindaco dipinge come novità l'ipotesi, tutt'altro che nuova (anche se sempre rimasta a livello di ipotesi), di ricavare nuovi e ampi spazi 'nella zona dell'ex manifattura tabacchi', il cui recupero deve ancora decollare.Insomma pià che una fotografia di ciò che è stato fatto e degli eventuali passi avanti, quella del sindaco si trasforma in una fotografia di ciò che non è stato fatto. La situazione, anche a livello di discussione, è ferma ad un anno fa.In quell'area ed in quella struttura, ora controllata da Cassa Depositi e Prestiti, 'ci potrebbero essere delle opportunita' immobiliari- confida Muzzarelli- interessanti e decisamente funzionali alle necessita' dell'intera macchina della giustizia, un'opzione che potrebbe consentire un passo decisivo verso la definitiva riqualificazione di quella zona, in particolare nel lato degli edifici non ancora completati'