Cittadinanza onoraria bimbi stranieri: 5900 euro a Babau studio per i video

Il Comune di Modena ha affidato alla ditta Babau Studio di Giacomo Venturelli la creazione un progetto grafico e di montaggio dei contributi prodotti dalle classi quinte delle scuole di Modena coinvolte, da proiettare il giorno dell'evento attraverso i canali Youtube di Memo, in occasione dell'evento per il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia che si terrà il giorno 29/03/2024 presso il Teatro Storchi di Modena. L'affidamento è pari a un importo di 5.978 euro (Iva compresa). Per il progetto il Comune aveva ricevuto tre preventivi da parte di Mediagroup98, Intersezione e la stessa Babau. Quest'ultimo è risultato 'più congruo e valido rispetto alla proposta e agli obiettivi del Comune di Modena, Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità' - si legge nella determina. Lo scorso anno il medesimo servizio venne svolto da Mediagroup98 per un importo pari a 4.880 euro.

Il conferimento simbolico della cittadinanza onoraria, iniziativa nata su volontà del Consiglio comunale nel 2015 che, ad oggi, ha interessato in tutto oltre 1800 bambini. Nella foto un momento della cerimonia dello scorso anno.