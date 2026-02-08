Con 40.000 della Fondazione BSGSP restaurati gli stucchi del salone del rettorato

Soldi di fondazioni all'Università. Questa volta non per progetti di ricerca ma per un restauro di pregio. Quello della sala degli stucchi nel palazzo del rettorato dell'Università. Inaugurata nella sua rinnovata vesta alla presenza della Rettore Rita Cucchiara e della Presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero Costanza Torricelli.La Sala degli Stucchi, luogo storico del Palazzo del Rettorato Unimore, un tempo sede della Sala del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, è stata restituita alla piena fruizione dopo un intervento di restauro e riallestimento che ha interessato superfici decorate, impianti e dotazioni, con l’obiettivo di riportare la sala alle migliori condizioni conservative e funzionali, così da renderla nuovamente adatta ad accogliere attività istituzionali e momenti di rappresentanza.I lavori hanno riguardato il restauro e il ripristino pittorico delle parti ammalorate delle pareti e del soffitto decorato, insieme a interventi impiantistici oltre alle opere legate alla linea vita, e, a completamento, nuovi arredi per l’allestimento della sala e dell’atrio.'Con la riapertura della Sala degli Stucchi – ha commentato Rita Cucchiara - riportiamo in uso un ambiente del Rettorato che, oltre ad avere un importante valore storico, ha anche una funzione operativa centrale.Il lavoro ha restituito continuità alle decorazioni e ha reso più moderne le condizioni di utilizzo, così che la sala possa ospitare riunioni e appuntamenti istituzionali in modo stabile. Il contributo della Fondazione San Geminiano e San Prospero ha sostenuto un intervento a lungo atteso e che oggi ha prodotto un risultato che diventa disponibile per l’Ateneo e per la città'.'La collaborazione tra la Fondazione e l’Università di Modena e Reggio Emilia, tradizionalmente sviluppata in ambito educativo e assistenziale, con questo finanziamento si inserisce nel più ampio contesto del recupero e della conservazione del patrimonio non solo artistico, ma anche storico, della sede centrale dell’Ateneo, - dichiara Costanza Torricelli, Presidente della Fondazione BSGSP -. La Sala degli Stucchi, infatti, è stata la sede storica del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, una Facoltà che ha svolto un ruolo di primo piano nella fondazione dell’Ateneo, di cui in questo anno accademico ricorre l’850° anniversario. Sono pertanto particolarmente felice che il nostro contributo coincida con questa ricorrenza e che la bellissima sala, oggi utilizzata dagli organi di Ateneo, possa essere oggetto di una nuova valorizzazione'.